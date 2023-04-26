Эксперт объяснил неудобство предустановленных российских ОС на ПК

"А еще неприятнее, что вот, допустим, мы купили такой ноутбук, включили российскую операционную систему, купили обычный принтер, чтобы печатать дома какие-то там тексты, и в 99% случаев этот принтер не будет работать с Linux просто потому, что под него нет драйвера", – сказал эксперт.