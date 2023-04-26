Браузер Microsoft Edge отправляет данные о посещенных сайтах в Bing

Пользователи Reddit обнаружили, что браузер Microsoft Edge отправляет почти все посещаемые URL-адреса на сайт Bing API. Microsoft уже заявила о расследовании этого вопроса.

Проблему впервые заметил пользователь Reddit под именем hackermchackface, который не смог найти информации об этой функции.

Разработчик программного обеспечения Рафаэль Ривера выяснил, что это связано с некорректно реализованной новой функцией в Edge. Оказалось, что Microsoft Edge теперь имеет функцию «подписки на создателей контента», включённую по умолчанию.

Вместо отправки определённых страниц, таких как YouTube, The Verge и Reddit, браузер отправляет практически все посещаемые домены на Bing.