Обнаружен возможный механизм возникновения многоклеточности

Ученые Университета Индианы в Блумингтоне (США) выяснили, что самое ранее животное, вероятно, использовало химические сигналы, чтобы превратиться из одноклеточного в многоклеточное. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).