Samsung Galaxy S24 будет таким же мощным, как компьютеры на Apple M2

В сети появились ещё одни результаты тестирования грядущего процессора Samsung — Exynos 2400. На этот раз это результаты теста в OpenCL.

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Судя по ним, новый чип Samsung оправдывает ожидания и демонстрирует производительность, близкую к Apple M2, предназначенному для портативных Mac и мощных планшетов.

Последние слухи также содержат информацию о тактовой частоте Exynos 2400. Так, в OpenCL чип набрал 26 829 баллов при тактовой частоте 1,756 МГц.