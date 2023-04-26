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Samsung Galaxy S24 будет таким же мощным, как компьютеры на Apple M2

В сети появились ещё одни результаты тестирования грядущего процессора Samsung — Exynos 2400. На этот раз это результаты теста в OpenCL.

Samsung Galaxy S24 будет таким же мощным, как компьютеры на Apple M2
© Ferra.ru

Судя по ним, новый чип Samsung оправдывает ожидания и демонстрирует производительность, близкую к Apple M2, предназначенному для портативных Mac и мощных планшетов.

Последние слухи также содержат информацию о тактовой частоте Exynos 2400. Так, в OpenCL чип набрал 26 829 баллов при тактовой частоте 1,756 МГц.

Напомним, что именно данный процессор будет установлен в новых смартфонах Samung линейки Galaxy S24. Таким образом, компания вернётся к использованию собственных наработок после перехода на Snapdragon 8 Gen 2 по всему миру в Galaxy S23.

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