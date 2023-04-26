Раскрыта тайна 819-дневного календаря майя

Антропологи из Тулейнского университета раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, обнаружив, что он может использоваться в качестве более длинной временной шкалы, чем считали ранее. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica.

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При изучении древних текстов майя археологи встречали упоминание о 819-дневном календаре, который не соответствовал ни одной известной системе счета времени. Некоторые ученые предполагали, что он может быть как-то связан c синодическим периодом — промежутком времени между двумя соединениями какой-либо планеты с Солнцем. Было отмечено, что синодальный период для Меркурия составляет 117 дней, что при умножении на семь равно 819, однако для других планет этот способ не работал.