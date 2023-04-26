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Астрономы раскрыли секрет кометного хвоста у астероида Фаэтон

Хвост астероида 3200 Фаэтон состоит из газообразного натрия, а не из пыли. Об этом сообщает Центр космических полетов имени Годдарда.

Астрономы раскрыли секрет кометного хвоста у астероида Фаэтон
© NASA

Околоземный астероид Фаэтон относится к группе аполлонов и не отличается большими размерами — его диаметр лишь немного превышает 5 километров. При этом он обладает крайне необычными, кометоподобными свойствами. Он становится ярче и образует хвост, когда находится рядом с Солнцем, и является источником ежегодного метеорного потока Геминид, хотя за большинство метеорных потоков ответственны кометы. Долгое время считалось, что хвост этого астероида состоит из пыли, а не из газа, как у комет.

Новое исследование под руководством Киченг Чжана показало, что это не так. Он использовал космический телескоп SOHO, чьи светофильтры позволяют видеть как газ, так и пыль. С помощью него астрономы пронаблюдали астероид во время перигелия в 2022 году, а также исследовали архивные данные с 1997 года.

Выяснилось, что этот хвост состоит из газообразного натрия, а не из пыли. Кроме того, форма хвоста и то, как он светлел, когда Фаэтон проходил мимо Солнца, точно соответствовали тому, что ученые ожидали бы, если бы он состоял из натрия, а не из пыли.

В связи с этим астрономы предлагают выяснить, не являются ли многие известные кометы (которые должны состоять изо льда) каменистыми астероидами.

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