Астрономы предсказали необычные "танцы" зародышей сверхмассивных черных дыр со звездами

Сверхмассивные черные дыры находятся в центре очень многих галактик, в том числе Млечного пути. Они набирают материю постепенно, и перед превращением в сверхмассивную считаются черными дырами промежуточной массы, чья масса примерно равна десяткам тысяч солнечных. Однако у ученых нет однозначных свидетельств существования подобных объектов, и они активно их ищут.

Проведенные исследователями расчеты показали, что сближение светила и черной дыры приводит к необычным "танцам": звезда выходит на временную орбиту вокруг невидимого объекта и совершает от пяти до нескольких десятков сближений с черной дырой. Каждая встреча звезды и черной дыры промежуточной массы будет сопровождаться вспышками света нарастающей мощности, аналоги которых не возникают при взаимодействиях солнцеподобных светил и обычных или сверхмассивных черных дыр. Периодический характер этих вспышек и постепенное нарастание их яркости, как считают астрономы, позволит обнаружить черные дыры промежуточной массы как в Млечном Пути, так и за его пределами.