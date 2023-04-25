Астрономы предсказали необычные "танцы" зародышей сверхмассивных черных дыр со звездами
"Зародыши" будущих сверхмассивных черных дыр необычным образом взаимодействуют со звездами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Северо-Западный университет.
Сверхмассивные черные дыры находятся в центре очень многих галактик, в том числе Млечного пути. Они набирают материю постепенно, и перед превращением в сверхмассивную считаются черными дырами промежуточной массы, чья масса примерно равна десяткам тысяч солнечных. Однако у ученых нет однозначных свидетельств существования подобных объектов, и они активно их ищут.
Американские физики-теоретики решили упростить этих поиски, выявив новые свойства черных дыр с помощью компьютерной модели. Они смоделировали поведение звезды, которую захватывает своим гравитационным полем сверхмассивная черная дыра массой в 10-100 тыс. солнечных.
Проведенные исследователями расчеты показали, что сближение светила и черной дыры приводит к необычным "танцам": звезда выходит на временную орбиту вокруг невидимого объекта и совершает от пяти до нескольких десятков сближений с черной дырой. Каждая встреча звезды и черной дыры промежуточной массы будет сопровождаться вспышками света нарастающей мощности, аналоги которых не возникают при взаимодействиях солнцеподобных светил и обычных или сверхмассивных черных дыр. Периодический характер этих вспышек и постепенное нарастание их яркости, как считают астрономы, позволит обнаружить черные дыры промежуточной массы как в Млечном Пути, так и за его пределами.
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