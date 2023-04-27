$81.63+0.0890.14+0.11

Китай призвал к сотрудничеству в космосе Россию и США

Китай, Россия и США должны наращивать сотрудничество в космической сфере ради всеобщего прогресса. Такую точку зрения в среду выразил Ван Гоюй - основатель компании Beijing Shiyu Outer Space Consulting, специализирующейся на космическом праве и политике в отношении космоса.

Китай призвал к сотрудничеству в космосе Россию и США
© ТАСС

"Китаю, России и США, независимо от политической ситуации, необходимо поддерживать и укреплять сотрудничество в космосе ради всеобщего прогресса", - отметил он, выступая в Пекине на мероприятии, посвященном Международному дню интеллектуальной собственности.

Ван Гоюй также выразил надежду, что три страны рассмотрят проект удаления космического мусора с околоземной орбиты общими усилиями, обсудят принципы и правила снижения летательных аппаратов, которые помогут снизить риск столкновения с объектами, скопившимися на орбите, а также признают верховенствующую роль международного права, в том числе космического, и обсудят способы его применения к различным сценариям нештатных ситуаций в космосе.

Ван Гоюй представил проект совместного удаления космического мусора с околоземной орбиты, разработанный некоммерческой организацией Three Country Trusted Broker, которая объединяет экспертов КНР, России и США в космической области. Своей основной задачей она ставит посредническую функцию между государствами и международными организациями в решении юридических и организационных проблем, связанных с избавлением от космического мусора.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий