Глава NASA надеется на сотрудничество РФ и США про проекту МКС до 2030 года
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту Международной космической станции (МКС) продолжится до 2030 года.
Нельсон заявил во вторник агентству Рейтер, что сотрудничество на МКС "между астронавтами и космонавтами продолжается на профессиональном уровне".
"Я ожидаю, что оно будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сведем космическую станцию с орбиты", - сказал он.
Нельсон также напомнил о сотрудничестве США и СССР в космосе в период холодной войны и добавил, что надеется на продолжение взаимодействия в этой сфере, несмотря на конфликт на Украине, пишет Reuters.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов проинформировал страны - партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.
МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 тонн (с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 тонн). Участниками этого проекта являются 14 стран: Россия, США, Канада, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).