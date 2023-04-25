Глава NASA надеется на сотрудничество РФ и США про проекту МКС до 2030 года

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту Международной космической станции (МКС) продолжится до 2030 года.

Нельсон заявил во вторник агентству Рейтер, что сотрудничество на МКС "между астронавтами и космонавтами продолжается на профессиональном уровне".

"Я ожидаю, что оно будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сведем космическую станцию с орбиты", - сказал он.

Нельсон также напомнил о сотрудничестве США и СССР в космосе в период холодной войны и добавил, что надеется на продолжение взаимодействия в этой сфере, несмотря на конфликт на Украине, пишет Reuters.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов проинформировал страны - партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.