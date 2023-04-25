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Ученые создали систему предупреждения о цунами на основе ИИ

Ученые разработали систему раннего предупреждения о цунами, в которой сигналы обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Американский институт физики.

Ученые создали систему предупреждения о цунами на основе ИИ
© Pixabay.com

Цунами невероятно разрушительны, они могут уничтожить прибрежную инфраструктуру и привести к гибели людей.

Раннее предупреждение о таких стихийных бедствиях затруднено, потому что риск цунами сильно зависит от особенностей подводного землетрясения, которое его вызывает.

Для того, чтобы вызвать цунами, землетрясение должно вытеснить большую массу воды, на что способны землетрясения лишь определенного класса. Авторы предложили измерять порождаемое землетрясением акустическое излучение, которое несет информацию о толчках и распространяется значительно быстрее, чем волны.

Подводные микрофоны способны непрерывно записывать звук и фиксировать землетрясение в режиме реального времени.

"Акустическое излучение проходит через толщу воды гораздо быстрее, чем волны цунами. Оно несет информацию об источнике, и его поле давления может быть зарегистрировано в удаленных местах, даже за тысячи километров от источника. Получение аналитических решений для поля давления является ключевым фактором анализа обстановки в реальном времени", — заявил Усама Кадри, один из авторов работы.

Модель вычисляет положение источника землетрясения методом триангуляции на основе данных гидрофонов, а алгоритмы ИИ классифицируют его тип и магнитуду. Затем он вычисляет важные свойства землетрясения и на основе их определяет, вызовет ли оно цунами. Авторы проверили свою модель с помощью данных гидрофонов и выяснили, что она почти мгновенно описывает параметры землетрясения с небольшими вычислительными затратами.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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