В Норвегии нештатно приземлилась шведская исследовательская ракета
Шведская космическая корпорация сообщает, что запущенная с космодрома Эсрейндж шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии.
Уточняется, что ракета была запущена в научных целях – её задачей было исследования в условиях микрогравитации. Во время полёта ракета достигла высоты в 250 километров, где и проводились исследования. Однако в процессе летательный аппарат сбился с первоначальной траектории и приземлился в 40 километрах от запланированного места посадки и в 15 километрах вглубь Норвегии.
«В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета», – рассказали в Шведской космической корпорации.
Ранее ракета с компании SpaceX с кораблем Starship взорвалась сразу после запуска.