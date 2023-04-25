В Норвегии нештатно приземлилась шведская исследовательская ракета

Уточняется, что ракета была запущена в научных целях – её задачей было исследования в условиях микрогравитации. Во время полёта ракета достигла высоты в 250 километров, где и проводились исследования. Однако в процессе летательный аппарат сбился с первоначальной траектории и приземлился в 40 километрах от запланированного места посадки и в 15 километрах вглубь Норвегии.