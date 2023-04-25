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В Норвегии нештатно приземлилась шведская исследовательская ракета

Шведская космическая корпорация сообщает, что запущенная с космодрома Эсрейндж шведская исследовательская ракета нештатно приземлилась в Норвегии.

В Норвегии нештатно приземлилась шведская исследовательская ракета
© sscspace.com

Уточняется, что ракета была запущена в научных целях – её задачей было исследования в условиях микрогравитации. Во время полёта ракета достигла высоты в 250 километров, где и проводились исследования. Однако в процессе летательный аппарат сбился с первоначальной траектории и приземлился в 40 километрах от запланированного места посадки и в 15 километрах вглубь Норвегии.

«В настоящее время ведутся работы по извлечению полезной нагрузки, а также начато расследование для выяснения технических деталей, обусловивших нештатную траекторию полета», – рассказали в Шведской космической корпорации.

Ранее ракета с компании SpaceX с кораблем Starship взорвалась сразу после запуска.

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