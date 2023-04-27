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Huawei протестировала Wi-Fi 7 на реальных пользователях — скорость передачи достигла 4,3 Гбит/с

В Сети появилась информация о свежих испытаниях компании Huawei. Она протестировала Wi-Fi 7 AP.

Huawei протестировала Wi-Fi 7 на реальных пользователях
© Ferra.ru

Результаты данного мероприятия показали, что скорость передачи данных на одном устройстве всё же может превышать 4,3 Гбит/с.

Тесты проводились на смартфоне Xiaomi 13 Pro с поддержкой стандарта Wi-Fi 7. В результате выяснилось, что скорость передачи данных на одном устройстве превышает 4,3 Гбит/с, что вдвое выше, чем на Xiaomi 13 Pro с Wi-Fi 6, и в три раза выше, чем на iPhone 13 Pro с Wi-Fi 6.

Кроме увеличения скорости, среднее время задержки на трёх телефонах с Wi-Fi 7 AP составляло менее 4 мс, что значительно быстрее среднего значения в 10 мс для Wi-Fi 6.

Отметим, что Wi-Fi 7 — это седьмое поколение стандарта Wi-Fi с максимальной скоростью до 30 Гбит/с. Помимо традиционных частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, Wi-Fi 7 также поддерживает новый диапазон 6 ГГц.

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