Новый экспериментальный гель убивает 100% раковых опухолей в мозге

Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали лекарственный гель, который способен уничтожать до 100% раковых опухолей в головном мозге. Прочитать о разработке можно в научном журнале PNAS.

Согласно исследованию на лабораторных мышах, гель в сочетании с хирургическим вмешательством уничтожает 100% опухолей глиобластомы (злокачественных раковых опухолей головного мозга). Для этого ученые создали раствор на основе препарата "Паклитаксел" (Рaclitaxel), предназначенный для лечения многих видов рака, который превращается в гель при попадании в мозг. Затем ученые добавили в раствор антитело, блокирующее протеин CD47.

Как правило, CD47 находится на поверхности многих клеток, но некоторые виды рака используют этот белок, чтобы защитить себя от поедания иммунными клетками, макрофагами.

Таким образом, добавленное учеными антитело лишало раковые клетки этой защиты. По словам ученых, ни одно лекарство, принимаемое в обычном режиме, не смогло бы нейтрализовать опухоли глиобластомы, однако исследователи считают, что созданный ими гель можно использовать во время хирургической операции, чтобы разработанный раствор заполнил щели оставшейся опухоли и уничтожил ее. По данным исследования, лабораторные мыши, которым сделали операцию с использованием геля, выжили. Как оказалось, раствор помогал настроить их иммунную систему против глиобластомы.