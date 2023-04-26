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Теперь в WhatsApp можно использовать одну учётную запись на пяти смартфонах одновременно

В WhatsApp появилась долгожданная возможность — поддержка использования одного аккаунта на нескольких устройствах в iOS- и Android-версиях.

В WhatsApp разрешили использовать один аккаунт на нескольких смартфонах
© globallookpress.com

Ранее данная функция была доступна только для настольных и планшетных приложений, однако сегодня WhatsApp получила функцию одновременного использования на двух смартфонах, независимо от того, работают ли они на Android или iOS.

Для активации функции пользователю нужно установить приложение на втором устройстве и отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном. После этого оба устройства будут использовать один и тот же аккаунт.

Ранее подобное решение могло быть реализовано через обходной путь, однако теперь такой метод уже не требуется. Разработчики позволяют использовать один аккаунт на пяти устройствах, включая одно основное и четыре второстепенных.

При этом пользователи могут комбинировать различные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов.

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