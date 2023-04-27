Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей управляющий «Википедией» фонд Wikimedia за неудаление запрещённой в России информации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Протокол был составлен за неудаление информации, размещённой в статье «40-й инженерно-сапёрный полк», в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует.