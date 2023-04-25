В Китае протестировали сеть 6G на скорости 100 гигабит в секунду

Специалисты 25-го института Средней академии аэрокосмической науки и промышленности Китая протестировали сеть 6G на скорости 100 гигабит в секунду. Об этом сообщает MyDrivers.

По данным портала, такого прорыва удалось достигнуть на терагерцовом уровне, который является одним из самых важных для 6G. Отмечается, что такие частоты сложны в использовании, поскольку помеху им могут создать обычные облака и туман, но если их нет, то можно достичь скорости передачи аналогичной оптоволоконной.

Предполагается, что сети 6G будут активно использоваться в транспорте с функциями автономного вождения, системах IoT, умных домах и городах, а также для работы в космосе или на Луне.