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В Китае протестировали сеть 6G на скорости 100 гигабит в секунду

Специалисты 25-го института Средней академии аэрокосмической науки и промышленности Китая протестировали сеть 6G на скорости 100 гигабит в секунду. Об этом сообщает MyDrivers.

В Китае протестировали сеть 6G на скорости 100 гигабит в секунду
© globallookpress.com

По данным портала, такого прорыва удалось достигнуть на терагерцовом уровне, который является одним из самых важных для 6G. Отмечается, что такие частоты сложны в использовании, поскольку помеху им могут создать обычные облака и туман, но если их нет, то можно достичь скорости передачи аналогичной оптоволоконной.

Предполагается, что сети 6G будут активно использоваться в транспорте с функциями автономного вождения, системах IoT, умных домах и городах, а также для работы в космосе или на Луне.

Коммерческий их запуск планируют начать не ранее 2030 года.

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