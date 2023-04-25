Глава Роскосмоса проинформировал партнеров о продлении работы на МКС

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

Борисов проинформировал партнеров об одобрении правительством России продления участия России в проекте до 2028 года, передает ТАСС.

Так, письма получили администратор Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон, гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, президент Канадского космического агентства Лиза Кемпбелл и глава Минобразования Японии Кейко Нагаоке.

В пресс-службе добавили, что МКС продолжит свою работу и будет помогать в освоении космоса и далее.