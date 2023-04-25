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Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google
© globallookpress.com

По его словам, с большой аудиторией приходит и большая ответственность. Для 19 крупных развлекательных, информационных и продающих платформ в США с августа введут дополнительные обязательства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Белом доме поддерживают идею запретить китайскую социальную сеть TikTok в стране.

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