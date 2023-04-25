Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, с большой аудиторией приходит и большая ответственность. Для 19 крупных развлекательных, информационных и продающих платформ в США с августа введут дополнительные обязательства, передает ТАСС.