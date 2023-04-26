Apple разрабатывает ИИ-приложение для комплексного оздоровления

Компания Apple работает над сервисом на основе искусственного интеллекта для обучения людей здоровому образу жизни. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

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По данным издания, коучинговый сервис носит кодовое название Quartz. Программа будет мотивировать людей заниматься спортом, лучше питаться и качественнее спать. Свои рекомендации Quartz будет персонализировать для каждого пользователя, исходя из данных о здоровье человека, которые собирают Apple Watch.

Bloomberg пишет, что Quartz похож на другой проект Apple. В 2020 году американская корпорация совместно с правительством Сингапура запустила на территории страны сервис LumiHealth, который также мотивировал людей вести здоровый образ жизни. За выполнение всех рекомендаций пользователи LumiHealth получали денежные вознаграждения.

В отличие от LumiHealth, по данным журналистов, по части денег Quartz будет работать иначе. Пользователям наоборот придется ежемесячно платить Apple за доступ к функциям сервиса.

Запуск Quartz запланирован на 2024 год. Над его созданием работают несколько подразделений Apple, которые отвечают за сервисы для поддержания здоровья, Siri, функции искусственного интеллекта и не только.