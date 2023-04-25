8 простых правил, чтобы Android работал быстрее и не тормозил

Любой, даже самый мощный телефон на Android может начать тормозить. Но в этом нет ничего страшного: портал SlashGear рассказал, что делать, если смартфон начинает работать медленнее, чем раньше.

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Периодически удаляйте фото, видео и ненужные приложения

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Даже флагманский Android-смартфон рано или поздно начнет тормозить, если вы до предела забьете память телефона всяким мусором. Для нормальной работы операционной системы всегда стоит оставлять небольшой запас свободного места: Google рекомендует держать свободными хотя бы 10% от максимального объема накопителя. Поэтому не забывайте периодически очищать память от ненужных файлов и приложений. Если вы переживаете, что случайно удалите что-то лишнее, то можете предварительно сделать резервные копии тех или иных данных на USB-накопителе или компьютере.

Следите за недобросовестными приложениями

Многие приложения в Play Store написаны, мягко говоря, неважно. Одни засоряют систему уведомлениями, другие потребляют неприлично много ресурсов в фоновом режиме — причем иногда намеренно, а не по незнанию разработчиков. Проблематичные приложения способны ввести в ступор даже самый мощный смартфон, поэтому советуем время от времени заходить в настройки батареи и проверять энергопотребление приложений. Если какое-то из них покажется слишком прожорливым, особенно если вы им редко пользуетесь — немедленно удаляйте.

Ограничьте потребление энергии приложений

Опять же, иногда даже полезные приложения потребляют слишком много ресурсов фоновом режиме. Некоторые из них слишком важны, чтобы просто взять и удалить их, а другие удалить в принципе нельзя. Если вы столкнулись с этой проблемой, возможно, есть смысл зайти в настройки батареи и ограничить их максимальное энергопотребление вручную.

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Очищайте кэш приложений

Каждое Android-приложение постепенно составляет кэш: библиотеку временных файлов, которые необходимы для того, чтобы приложение работало чуть быстрее. Например, Spotify сохраняет обложки альбомов, которые вы недавно слушали, Telegram кэширует медиа в разных диалогах и так далее. Само собой, эти файлы также занимают свободное место в памяти телефона, и их точно так же стоит регулярно очищать.

Очистка раздела кэша

Если производительность вашего телефона серьезно снизилась, можно попробовать очистить раздел кэша приложений. Процедура несложная — ее полезно проводить после крупных обновлений операционной системы. Но для того, чтобы почистить раздел, нужно запустить телефон в режиме восстановления. Выключите устройство, после чего зажмите кнопку питания и уменьшения громкости одновременно. Отпустите кнопку питания, когда на экране появится логотип производителя телефона. Выберите в меню опцию Wipe cache partition и подтвердите действие — для навигации по меню восстановления используйте кнопки громкости.

Починка приложений

Еще одна причина плохой производительности может скрываться в том, что очередное обновление Android несовместимо с тем или иным приложением. Обычно разработчики популярных программ выпускают собственные обновления, но если его нет, то можно попробовать починить приложения через режим восстановления. Выше мы уже рассказали, как в него войти — на этот раз выберите опцию Repair Apps.

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Поменяйте скорость анимации

Иногда скорость работы Android — это вопрос восприятия, и ничто не влияет на ощущение быстродействия так же сильно, как скорость анимации. Разработчики тратят много времени на анимацию запуска приложений, шторки уведомлений и другие мелочи, но иногда их стандартная скорость может казаться слишком уж медленной. И напротив, не каждый телефон способен вытянуть высокую скорость. К счастью, этот параметр можно изменить в настройках разработчиков — поищите в Интернет, как именно они открываются на вашей модели смартфона.

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