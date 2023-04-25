8 простых правил, чтобы Android работал быстрее и не тормозил
Любой, даже самый мощный телефон на Android может начать тормозить. Но в этом нет ничего страшного: портал SlashGear рассказал, что делать, если смартфон начинает работать медленнее, чем раньше.
Периодически удаляйте фото, видео и ненужные приложения
Даже флагманский Android-смартфон рано или поздно начнет тормозить, если вы до предела забьете память телефона всяким мусором. Для нормальной работы операционной системы всегда стоит оставлять небольшой запас свободного места: Google рекомендует держать свободными хотя бы 10% от максимального объема накопителя. Поэтому не забывайте периодически очищать память от ненужных файлов и приложений. Если вы переживаете, что случайно удалите что-то лишнее, то можете предварительно сделать резервные копии тех или иных данных на USB-накопителе или компьютере.
Следите за недобросовестными приложениями
Многие приложения в Play Store написаны, мягко говоря, неважно. Одни засоряют систему уведомлениями, другие потребляют неприлично много ресурсов в фоновом режиме — причем иногда намеренно, а не по незнанию разработчиков. Проблематичные приложения способны ввести в ступор даже самый мощный смартфон, поэтому советуем время от времени заходить в настройки батареи и проверять энергопотребление приложений. Если какое-то из них покажется слишком прожорливым, особенно если вы им редко пользуетесь — немедленно удаляйте.
Ограничьте потребление энергии приложений
Опять же, иногда даже полезные приложения потребляют слишком много ресурсов фоновом режиме. Некоторые из них слишком важны, чтобы просто взять и удалить их, а другие удалить в принципе нельзя. Если вы столкнулись с этой проблемой, возможно, есть смысл зайти в настройки батареи и ограничить их максимальное энергопотребление вручную.
Очищайте кэш приложений
Каждое Android-приложение постепенно составляет кэш: библиотеку временных файлов, которые необходимы для того, чтобы приложение работало чуть быстрее. Например, Spotify сохраняет обложки альбомов, которые вы недавно слушали, Telegram кэширует медиа в разных диалогах и так далее. Само собой, эти файлы также занимают свободное место в памяти телефона, и их точно так же стоит регулярно очищать.
Очистка раздела кэша
Если производительность вашего телефона серьезно снизилась, можно попробовать очистить раздел кэша приложений. Процедура несложная — ее полезно проводить после крупных обновлений операционной системы. Но для того, чтобы почистить раздел, нужно запустить телефон в режиме восстановления. Выключите устройство, после чего зажмите кнопку питания и уменьшения громкости одновременно. Отпустите кнопку питания, когда на экране появится логотип производителя телефона. Выберите в меню опцию Wipe cache partition и подтвердите действие — для навигации по меню восстановления используйте кнопки громкости.
Починка приложений
Еще одна причина плохой производительности может скрываться в том, что очередное обновление Android несовместимо с тем или иным приложением. Обычно разработчики популярных программ выпускают собственные обновления, но если его нет, то можно попробовать починить приложения через режим восстановления. Выше мы уже рассказали, как в него войти — на этот раз выберите опцию Repair Apps.
Поменяйте скорость анимации
Иногда скорость работы Android — это вопрос восприятия, и ничто не влияет на ощущение быстродействия так же сильно, как скорость анимации. Разработчики тратят много времени на анимацию запуска приложений, шторки уведомлений и другие мелочи, но иногда их стандартная скорость может казаться слишком уж медленной. И напротив, не каждый телефон способен вытянуть высокую скорость. К счастью, этот параметр можно изменить в настройках разработчиков — поищите в Интернет, как именно они открываются на вашей модели смартфона.
Перезагрузите телефон
Да, совет может показаться дурацким, но тем не менее. Android сохраняет немало временных файлов между перезагрузками, поэтому чем дольше телефон работает без перезагрузки, тем сильнее забивается его память. Просто перезагружайте устройство хотя бы раз в неделю — это полезно.