Врач рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури
Мощная магнитная буря, вызванная солнечной активностью и накрывшая Землю в последние дни, достигла уровня G4, такие сильные возмущения повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила в беседе с KP.RU врач-терапевт Надежда Капнинская. По ее словам, «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.
Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства, — подчеркнула медик.
Как пишет издание, в ходе различных исследований было установлено, что в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда вырастает приблизительно на 5%, а среди людей с острым коронарным синдромом смертность увеличивается в 1,6 раза. Кроме того, в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.
Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления, — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.