Врач рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури

Мощная магнитная буря, вызванная солнечной активностью и накрывшая Землю в последние дни, достигла уровня G4, такие сильные возмущения повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила в беседе с KP.RU врач-терапевт Надежда Капнинская. По ее словам, «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.

Как пишет издание, в ходе различных исследований было установлено, что в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда вырастает приблизительно на 5%, а среди людей с острым коронарным синдромом смертность увеличивается в 1,6 раза. Кроме того, в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.