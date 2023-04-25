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Врач рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури

Мощная магнитная буря, вызванная солнечной активностью и накрывшая Землю в последние дни, достигла уровня G4, такие сильные возмущения повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила в беседе с KP.RU врач-терапевт Надежда Капнинская. По ее словам, «солнечные штормы» особенно опасны для гипертоников.

Врач рассказала, для кого особенно опасны магнитные бури
© РИА Новости

Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства, — подчеркнула медик.

Как пишет издание, в ходе различных исследований было установлено, что в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда вырастает приблизительно на 5%, а среди людей с острым коронарным синдромом смертность увеличивается в 1,6 раза. Кроме того, в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.

Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления, — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

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