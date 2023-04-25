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SpaceX обзавелась пятой стартовой площадкой для ракет в США

Компания Илона Маска SpaceX получила разрешение на аренду второго ракетно-пускового комплекса на военной базе Ванденберг в Калифорнии, заявили Космические силы США. Как сообщает Reuters, она станет пятой стартовой площадкой компании в Соединенных Штатах.

SpaceX обзавелась пятой стартовой площадкой для ракет в США
© globallookpress.com

В соответствии с договором аренды SpaceX сможет запускать ракеты Falcon с космического стартового комплекса № 6 на базе космических сил Ванденберг, расположенной к северу от Лос-Анджелеса. На этой же базе космическая компания управляет ещё одной стартовой площадкой. Еще две площадки у компании Маска есть во Флориде, еще одна — на юге Техаса.

Теперь у SpaceX будет еще больше возможностей для выполнения все более напряженного графика запуска спутников — собственных, коммерческих и государственных. База космических сил Ванденберг позволяет запускать ракеты по южной траектории над Тихим океаном. С нее часто отправляют в космос военные аппараты или устройства для мониторинга погоды.

Отметим, что компания Маска получила грант на стартовый комплекс в тот момент, когда ракетные компании готовятся к участию в программе Пентагона по третьей фазе пусков для обеспечения национальной безопасности. Ожидается, что она начнется в 2024 году.

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