SpaceX обзавелась пятой стартовой площадкой для ракет в США

Компания Илона Маска SpaceX получила разрешение на аренду второго ракетно-пускового комплекса на военной базе Ванденберг в Калифорнии, заявили Космические силы США. Как сообщает Reuters, она станет пятой стартовой площадкой компании в Соединенных Штатах.

В соответствии с договором аренды SpaceX сможет запускать ракеты Falcon с космического стартового комплекса № 6 на базе космических сил Ванденберг, расположенной к северу от Лос-Анджелеса. На этой же базе космическая компания управляет ещё одной стартовой площадкой. Еще две площадки у компании Маска есть во Флориде, еще одна — на юге Техаса.

Теперь у SpaceX будет еще больше возможностей для выполнения все более напряженного графика запуска спутников — собственных, коммерческих и государственных. База космических сил Ванденберг позволяет запускать ракеты по южной траектории над Тихим океаном. С нее часто отправляют в космос военные аппараты или устройства для мониторинга погоды.