Сверхзвуковые и гиперзвуковые самолеты: в чем разница?

Согласно книге рекордов Гинесса, самым быстрым авиалайнером на свете считается советский Ту-144, который смог развить истинную воздушную скорость 2430 км/ч в ноябре 1970 года. Машина была сверхзвуковым прототипом — правда, многие люди не совсем понимают, чем сверхзвуковые самолеты отличаются от гиперзвуковых. Портал SlashGear рассказывает , в чем разница.

Кембриджский словарь дает простое определение термина «сверхзвуковой»: быстрее скорости звука. Но для того, чтобы понимать термин, важно понимать, что такое скорость звука. Конечно, здесь многое зависит от медиума, через который движется звук, но в воздухе базовое значение скорости звука составляет 1191,6 км/ч. Если говорить об авиации, то специалисты считают, что скорость в один Мах преодолевает звуковой барьер — человечество впервые достигло этого порога почти сто лет назад. Тогда, в октябре 1947-го, пилот ВВС США Чак Йегер совершил полет на ракетном самолете Bell X-1. А спустя шесть лет Йегер разогнался более чем до двух Махов на модифицированной версии той же машины.