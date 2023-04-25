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Япония посадит на Луну первый в мире частный корабль

В среду, 26 апреля, рано утром произойдет посадка японского космического корабля Hakuto-R Mission 1 (M1) на Луну. Если все пройдет успешно, это станет первой в мире посадкой аппарата частной компании на Луну. Об этом пишет 3DNews.

Япония посадит на Луну первый в мире частный корабль
© globallookpress.com

Ожидается, что около 1:40 ночи (19:40 мск во вторник) корабль сядет на наш естественный спутник. В космическое пространство аппарат отправился еще в декабре из Флориды.

Часовая фаза посадки модуля начнется примерно в 100 км над поверхностью Луны. Он будет двигаться со скоростью почти 6 тыс. км/ч. Место посадки корабля определено на краю Моря Холода в северном полушарии планеты. После этого модуль развернет японский двухколесный луноход JAXA, эмиратский четырехколесный луноход Rashid, а также экспериментальную твердотельную батарею от NGK Spark Plug Co, чтобы понять, как они работают на Луне.

Вторая миссия корабля должна пройти в 2024 году. Ожидается, что модуль доставит собственный ровер ispace. А с 2025 года планируется, что он совместно с американской космической лабораторией Draper будет доставлять полезные грузы NASA на Луну. Предполагается, что к 2040 году на Луне будет создана колония с постоянным персоналом.

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