Япония посадит на Луну первый в мире частный корабль

В среду, 26 апреля, рано утром произойдет посадка японского космического корабля Hakuto-R Mission 1 (M1) на Луну. Если все пройдет успешно, это станет первой в мире посадкой аппарата частной компании на Луну. Об этом пишет 3DNews.

Ожидается, что около 1:40 ночи (19:40 мск во вторник) корабль сядет на наш естественный спутник. В космическое пространство аппарат отправился еще в декабре из Флориды.

Часовая фаза посадки модуля начнется примерно в 100 км над поверхностью Луны. Он будет двигаться со скоростью почти 6 тыс. км/ч. Место посадки корабля определено на краю Моря Холода в северном полушарии планеты. После этого модуль развернет японский двухколесный луноход JAXA, эмиратский четырехколесный луноход Rashid, а также экспериментальную твердотельную батарею от NGK Spark Plug Co, чтобы понять, как они работают на Луне.