Появились первые снимки обратной стороны спутника Марса
Первые снимки с высоким разрешением обратной стороны одного из спутников Марса — Деймоса сделал космический зонд ОАЭ Аль-Амаль («Надежда»). Об этом пишет 3DNews.
Марсианская миссия (EMM) ОАЭ помогает в изучении Деймоса. 10 марта «Надежда» облетела спутник и сделала снимки его обратной стороны. Научный руководитель EMM Хесса Аль Матруши назвала результаты экспедиции «ошеломляющими».
Деймос приливно привязан к Марсу, поэтому любые наблюдения проводятся с одной стороны спутника, но благодаря высокой орбите «Надежды», достигающей более 40 тыс. км над поверхностью Марса, зонд смог наблюдать за Деймосом сверху и снять его обратную сторону.
В ходе облета Марса были использованы все три бортовых прибора для съемки в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового. Спектр материала, наблюдаемого на поверхности Марса, указывает на то, что Деймос сформирован из такого же материала, что и сама планета.
Напомним, зонд был запущен в июле 2020 года и прибыл к Марсу в феврале 2021 года. Он должен изучать сезонные колебания атмосферы планеты и погодных условий.