Появились первые снимки обратной стороны спутника Марса

Первые снимки с высоким разрешением обратной стороны одного из спутников Марса — Деймоса сделал космический зонд ОАЭ Аль-Амаль («Надежда»). Об этом пишет 3DNews.

Марсианская миссия (EMM) ОАЭ помогает в изучении Деймоса. 10 марта «Надежда» облетела спутник и сделала снимки его обратной стороны. Научный руководитель EMM Хесса Аль Матруши назвала результаты экспедиции «ошеломляющими».

Деймос приливно привязан к Марсу, поэтому любые наблюдения проводятся с одной стороны спутника, но благодаря высокой орбите «Надежды», достигающей более 40 тыс. км над поверхностью Марса, зонд смог наблюдать за Деймосом сверху и снять его обратную сторону.

В ходе облета Марса были использованы все три бортовых прибора для съемки в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового. Спектр материала, наблюдаемого на поверхности Марса, указывает на то, что Деймос сформирован из такого же материала, что и сама планета.

Emirates Mars Mission