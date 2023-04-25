Искусственный интеллект открыл новую экзопланету

Исследовательская группа Университета Джорджии подтвердила наличие ранее неизвестной планеты за пределами Солнечной системы. Для ее обнаружения использовались механизмы машинного обучения.

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Исследование показало, что искусственный интеллект может отыскать экзопланету по следам в протопланетных дисках – облаках газа вокруг молодых звезд. Такой подход позволит отыскать небесные тела, которые ранее не удавалось обнаружить традиционными методами.

Ученые провели ряд компьютерных симуляций на уже изученных объектах, и система правильно определяла местонахождение экзопланет. Затем набор данных расширили, и искусственный интеллект выявил протопланетный диск с ранее неизвестной планетой.

Исследователи провели проверку и убедились, что в диске действительно наблюдаются характерные признаки зарождающейся планеты, а именно необычные отклонения в скорости газа.

«Предыдущее исследование показало, что можем использовать машинное обучение для поиска формирующихся экзопланет. Это невероятно захватывающее доказательство концепции», – отметили астрономы.

По словам авторов, искусственный интеллект способен быстро и точно идентифицировать важную информацию, которую люди могут пропустить. Это значительно ускорит анализ, особенно если речь идет о больших объемах информации, сообщает Astrophysical Journal.