Искусственный интеллект открыл новую экзопланету
Исследовательская группа Университета Джорджии подтвердила наличие ранее неизвестной планеты за пределами Солнечной системы. Для ее обнаружения использовались механизмы машинного обучения.
Исследование показало, что искусственный интеллект может отыскать экзопланету по следам в протопланетных дисках – облаках газа вокруг молодых звезд. Такой подход позволит отыскать небесные тела, которые ранее не удавалось обнаружить традиционными методами.
Ученые провели ряд компьютерных симуляций на уже изученных объектах, и система правильно определяла местонахождение экзопланет. Затем набор данных расширили, и искусственный интеллект выявил протопланетный диск с ранее неизвестной планетой.
Исследователи провели проверку и убедились, что в диске действительно наблюдаются характерные признаки зарождающейся планеты, а именно необычные отклонения в скорости газа.
«Предыдущее исследование показало, что можем использовать машинное обучение для поиска формирующихся экзопланет. Это невероятно захватывающее доказательство концепции», – отметили астрономы.
По словам авторов, искусственный интеллект способен быстро и точно идентифицировать важную информацию, которую люди могут пропустить. Это значительно ускорит анализ, особенно если речь идет о больших объемах информации, сообщает Astrophysical Journal.
Ранее сообщалось, что в атмосфере газовой планеты выявили тяжелые элементы. В их число вошли самарий и барий.