Nokia выпустила современный кнопочный телефон дешевле 3000 рублей

Компания HMD Global представила современный телефон Nokia 105 4G, который получил высокую автономность и поддержку беспроводных наушников. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Nokia 105 4G оснащен 1,8-дюймовым TFT-экраном и чипом Unisoc T107. Телефон, как следует из названия, способен работать в сетях четвертого поколения и обеспечить качественную передачу звука VoLTE HD.

Он также получил Bluetooth 5.0, благодаря чему к Nokia 105 4G можно подключать беспроводные наушники. Вместе с тем телефон имеет встроенную игру «Змейка», фонарик, FM-радио и поддержку карт памяти MicroSD. Отмечается, что в новинке отсутствует какая-либо камера.

Также заявлено, что Nokia 105 4G оснащается аккумулятором емкостью 1450 мАч. Зарядка телефона происходит от «устаревшего» провода с выходом MicroUSB. Ключевым отличием Nokia 105 4G от многих других кнопочных телефонов стала поддержка платежной системы AliPay.