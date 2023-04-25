OpenAI хочет запретить другим компаниям использовать аббревиатуру GPT

Создатель популярного чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI направила Управление по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию товарного знака GPT после появления многочисленных попыток иных компаний присвоить такой патент, сообщает портал TechCrunch.

При этом сама заявка была подана еще в декабре прошлого года, а в марте OpenAI попросила Управление по патентам повысить скорость принятия решения из-за «множества нарушений и контрафактных приложений».

Первая просьба от компании была отклонена из-за того, что юристы OpenAI не заплатили положенный взнос и не показали обосновавшие запрос документальные доказательства.