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15 минут назад

TechCrunch: OpenAI хочет запретить другим разработчикам брать названия, схожие с ChatGPT

runews24.ru

Создатель популярного чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI направила Управление по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию товарного знака GPT после появления многочисленных попыток иных компаний присвоить такой патент, сообщает портал TechCrunch.

OpenAI хочет запретить другим компаниям использовать аббревиатуру GPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом сама заявка была подана еще в декабре прошлого года, а в марте OpenAI попросила Управление по патентам повысить скорость принятия решения из-за «множества нарушений и контрафактных приложений».

Первая просьба от компании была отклонена из-за того, что юристы OpenAI не заплатили положенный взнос и не показали обосновавшие запрос документальные доказательства.

При этом TechCrunch сообщает, что в аббревиатуре GPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный предварительно обученный трансформер) имеется слово Transformer, которое, к примеру, в 2017 году применялось Google в названии архитектуры нейронной сети, далее заработавшей широкое распространение.

Наука и техника,Google,
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