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SpaceX перенесла запуск новой партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 46 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink, который планировали осуществить во вторник, 25 апреля, перенесли на сутки. Об этом сообщила компания SpaceX, передает «Интерфакс».

SpaceX перенесла запуск новой партии спутников Starlink
© Lenta.ru

Компания готовит запуск со стартовой площадки SLC-4E на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии в среду в 06:40 по времени Тихоокеанского побережья США (16:40 мск).

Он станет 82-м по счету запуском аппаратов Starlink с 2019 года. SpaceX вывела на орбиту более 4,2 тысячи спутников. Первая многоразовая ступень Falcon 9 после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу.

В апреле стало известно, что компания SpaceX в интересах Минобороны США запустила первые десять спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Всего в группировку войдет 28 космических аппаратов.

В конце марта запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией военных космических аппаратов отменили за несколько секунд до старта.

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