SpaceX перенесла запуск новой партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 46 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink, который планировали осуществить во вторник, 25 апреля, перенесли на сутки. Об этом сообщила компания SpaceX, передает «Интерфакс».

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Компания готовит запуск со стартовой площадки SLC-4E на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии в среду в 06:40 по времени Тихоокеанского побережья США (16:40 мск).

Он станет 82-м по счету запуском аппаратов Starlink с 2019 года. SpaceX вывела на орбиту более 4,2 тысячи спутников. Первая многоразовая ступень Falcon 9 после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу.

В апреле стало известно, что компания SpaceX в интересах Минобороны США запустила первые десять спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Всего в группировку войдет 28 космических аппаратов.