В РФ хотят обязать Apple разрешать установку приложений не из AppStore

Минцифры подготовило законопроект, обязывающий Apple разрешать установку сторонних приложений на ее устройствах на территории РФ и оплату покупок не только через App Store. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, в ведомстве рассчитывают внести документ в Госдуму в весеннюю сессию.

«Минцифры прорабатывает максимально быстрый и ускоренный вариант его принятия. И надеется, что, может быть, даже успеет в весеннюю сессию», — сказал журналистам Шадаев, отвечая на вопрос, когда этот законопроект может быть внесен в Госдуму.

В ведомстве полагают, что Apple в случае принятия документа станет его исполнять, так как считают ее добросовестной компанией, пишет РИА «Новости».

«Как вы знаете, она даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно. Потому что для того, чтобы заплатить штраф, им нужно было получать отдельное согласование. Apple прошла все процедуры согласования OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — Прим. ред.) и заплатила в бюджет РФ штраф, по-моему, 906 миллионов рублей», — сказал Шадаев.

Он добавил, что подобные действия говорят о том, что компания готова продолжать работу на российском рынке и добросовестно исполнять требования российского законодательства.