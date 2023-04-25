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Слух: Google Pixel 8 Pro получит самый большой датчик Samsung ISOCELL

До выхода серии Google Pixel 8 еще несколько месяцев, но, согласно известному инсайдеру Samsung, модель 8 Pro может получить большое обновление основной камеры.

Google Pixel 8 Pro получит большое обновление основной камеры
© Itzine.ru

В докладе говорится, что Pixel 8 Pro будет использовать самый большой сенсор Samsung ISOCELL GN2, который имеет размер 1/1,12 дюйма и собственное разрешение 50 МП, 12,5 МП после биннинга (технология объединения соседних пикселей). Эффективный размер пикселя составляет 2,8 мкм. Это значительное улучшение по сравнению с прошлогодним Pixel 7 Pro, который оснащался 50-Мп 1/1,31-дюймовым сенсором.

Похоже, что многие флагманские модели переходят на 1-дюймовые сенсоры, поэтому для Google было бы вполне логично увеличить размер сенсора и на своем флагманском камерофоне. Тем не менее Ice Universe не стал уточнять подробности, поэтому придется подождать еще немного, чтобы узнать все детали.

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