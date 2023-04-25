Учёные нашли ранее неизвестную связь между разумом и телом

Ученые нашли неизвестную ранее связь между телом и разумом. Как оказалось, она скрыта непосредственно в структуре мозга.

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Открытие сделали ученые Вашингтонского университета. Исследование показало, что области коры, отвечающие за моторику, подключены к нейронным сетям, которые в свою очередь участвуют в мыслительном процессе и планировании, а также в основных параметрах организма.

Например, эта связь отвечает за привычки человека, который перед тем, как встать, хлопает себя по бедрам, или ходит из стороны в сторону, о чем-то размышляя, принимает борцовскую стойку, сигнализируя, что готов оказать сопротивление.

Раньше считалось, что все это – язык тела, но на самом деле эти движения исходят непосредственно от мозга и являются результатом его тайных сигналов.

В своем исследовании ученые опирались на так называемую «карту Пенфилда», которая была составлена еще в тридцатых годах прошлого века. Она рассказывает об основных разделах мозга, контролирующих те или иные движения.

Однако ученые выяснили, что карта не совсем верна. Так, если моторику мышц лица, ног и рук действительно контролируют определенные участки мозга, между ними существует еще как минимум три области, которые, совершенно не связаны с моторикой, хотя и располагаются в соответствующей зоне, отмечают специалисты.