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36 минут назад

Вторую по величине голубую дыру в мире нашли у берегов Мексики

Мир24

Ученые обнаружили вторую по величине в мире голубую дыру. Она находится в заливе Четумаль у побережья Мексики. Ее глубина составляет 274,4 метров.

У берегов Мексики нашли вторую по величине в мире голубую дыру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Голубые дыры – огромные подводные провалы. Их также называют «горячими экологическими точками», поскольку там наблюдается изобилие растительной и животной жизни.

Голубая дыра в Мексике носит название Таам Джа, что на языке майя означает «глубокая вода». Считается, что такие провалы возникли во время ледниковых периодов. В те времена ледники покрывали большую часть планеты, и уровень моря был на 100-120 метров ниже нынешнего. В открытых известковых породах под действием дождевых вод появлялись трещины и пустоты, которые затем превращались в глубокие пещеры. С наступлением более теплого климата морские воды вернулись и заполнили эти пустоты.

Исследование показало, что Таам Джа оказалась немного меньше голубой дыры у берегов Китая, достигающей 300,89 метра. Тем не менее, это один из крупнейших известных объектов в мире.

Погружаться в такие дыры опасно даже для опытных дайверов, поэтому их экосистемы остаются плохо изученными. В рамках нового исследования ученые прибегли к эхо-зондированию – использованию отраженных звуковых импульсов. Результаты показали, что Таам Джа обладает круглой формой, а крутые склоны под углом более 80 градусов образуют коническую структуру. Стены голубой дыры покрыты коричневыми биопленками – сообществами морских водорослей.

Ученые планируют продолжать исследования, чтобы установить происхождение и геологическую эволюцию голубой дыры. Они также призвали предпринять меры по защите этих объектов от загрязнений, сообщает Frontiers in Marine Science.

Ранее сообщалось, что в Мировом океане выявили новые типы вирусов. Они заражают клетки планктона.

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