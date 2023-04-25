Функция спутниковой связи в iPhone 14 спасла застрявших в каньоне студентов

Функция спутниковой связи в iPhone 14 спасла оказавшихся в ловушке в каньоне студентов
Трое американских студентов-исследователей каньонов были спасены в штате Юта благодаря функции «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи», появившейся в iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.
Студенты попали в ловушку внутри каньона, где вода достигала уровня груди. Из-за отсутствия мобильной связи они не могли вызвать помощь. Один из них, Стивен Уоттс, использовал свой iPhone 14 для отправки сообщения в службу спасения по спутниковой связи.
В ожидании спасателей студенты сумели самостоятельно преодолеть глубокий бассейн с помощью веревки и карабинов, но не смогли выбраться из ямы глубиной 3-4,5 метра. Один из них, Бриджер Вудс, почувствовал гипотермический шок. Спасательный вертолет прибыл на место и эвакуировал студентов, которые, как сообщает источник, не пострадали.