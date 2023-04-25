Функция спутниковой связи в iPhone 14 спасла застрявших в каньоне студентов

Трое американских студентов-исследователей каньонов были спасены в штате Юта благодаря функции «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи», появившейся в iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Студенты попали в ловушку внутри каньона, где вода достигала уровня груди. Из-за отсутствия мобильной связи они не могли вызвать помощь. Один из них, Стивен Уоттс, использовал свой iPhone 14 для отправки сообщения в службу спасения по спутниковой связи.