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Функция спутниковой связи в iPhone 14 спасла оказавшихся в ловушке в каньоне студентов

Трое американских студентов-исследователей каньонов были спасены в штате Юта благодаря функции «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи», появившейся в iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.

Функция спутниковой связи в iPhone 14 спасла застрявших в каньоне студентов
© Apple

Студенты попали в ловушку внутри каньона, где вода достигала уровня груди. Из-за отсутствия мобильной связи они не могли вызвать помощь. Один из них, Стивен Уоттс, использовал свой iPhone 14 для отправки сообщения в службу спасения по спутниковой связи.

В ожидании спасателей студенты сумели самостоятельно преодолеть глубокий бассейн с помощью веревки и карабинов, но не смогли выбраться из ямы глубиной 3-4,5 метра. Один из них, Бриджер Вудс, почувствовал гипотермический шок. Спасательный вертолет прибыл на место и эвакуировал студентов, которые, как сообщает источник, не пострадали.

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