Квазары подсказали природу темной материи

Международная группа ученых под руководством астрофизиков из Университета Гонконга выяснила, что квазары, подвергаемые гравитационному линзированию, могут подсказать природу темной материи. Согласно результатам, о которых сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, аномалии в искривлении изображений далеких объектов связаны с легкими аксионами.

© Hubble Space Telescope / NASA / ESA

В настоящее время ведущими кандидатами на роль темной материи являются слабовзаимодействующие массивные частицы либо легкие аксионы, которые занимают противоположные положения в ряде масштабов масс и лежат в основе конкурирующих гипотез. Обе разновидности частиц должны вести себя по-разному: тяжелые частицы больше похожи на дискретные частицы (ϱDM), тогда как для аксионов характерно волновое поведение (ψDM). Ученые предположили, что возможно провести наблюдения, которые позволят определить, является ли темная материя дискретной или волновой.

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Поскольку темная материя способна взаимодействовать с обычной материей через гравитацию, ее присутствие в далеком космосе обнаруживается с помощью гравитационного линзирования. Это явление возникает, когда массивное тело, в данном случае скопления темной материи среди галактик, искривляет траектории фотонов от более далеких объектов. На изображениях, полученных телескопами, линзирование выражается в изменении яркости, формы или даже количества более далеких галактик или квазаров.

По степени линзирования можно определить распределение и количество темной материи, которая образует гало вокруг галактик или галактических скоплений, служащих гравитационной линзой. Однако в новой работе ученые показали, что на изображение фоновых объектов, располагающихся за линзой, также должна влиять сама природа темной материи. Модели дискретной темной материи предсказывают, что должны быть обнаружены аномалии в яркости и расположении линзируемых объектов, а модели ψDM, в свою очередь, предсказывают аномалии, которые выбиваются из картины, предсказываемой моделями ϱDM.