Названы плюсы и минусы флагманского смартфона Xiaomi 13 Lite

Ведущий YouTube-канала «Не шарю!» несколько недель ходил со смартфоном Xiaomi 13 Lite и поделился впечатлениями от этого эксперимента.

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В комплекте с Xiaomi 13 Lite вы получаете чехол, блок питания (зарядку) в 67 Вт. Кроме того, на экране сразу же есть защитная плёнка.

Видео дня

Из недостатков - невозможность расширения памяти при помощи карты памяти, отсутствие разъёма для наушников, а также отсутствие стерео.

Экран у смартфона большой - 6,55 дюйма, матрица - AMOLED, разрешение - Full HD+, частота обновления - 120 Гц, тач - 240 Гц. При этом пиковая яркость составляет 1000 нит.

Xiaomi 13 Lite оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В синтетических тестах смартфон набирает более 500 тысяч баллов. Подробнее смотрите ниже.

youtube.com/@nesharu

youtube.com/@nesharu

Genshin Impact на низких настройках графики с 30 к/с идёт плавно, хотя иногда бывают просадки. Diablo тоже идёт хорошо. В целом аппарат нагревается при нагрузке, но не слишком сильно: то есть руки не обжигает и играть можно.

Объём аккумулятора у Xiaomi составляет 4500 мА*ч. Однако хватает его на один-полтора дня максимум. К примеру, за 1 час просмотра видео на YouTube смартфон теряет 8%, за 1 час в режиме навигатора - 10%, за 1 час игры в Genshin Impact - 20%. Благодаря быстрой зарядке вы всего за 20 минут зарядите Xiaomi 13 Lite на 50%.

Блок камер состоит из основного и широкоугольного объектива на 50 МП (фотографирует хорошо даже вечером), ультраширика на 8 МП (плохо справляется с фото при плохом освещении), макрообъектива на 2 МП (снимает посредственно). Видео может записывать смартфон максимум в 4К 30 к/с. Картинка неплохая, хотя бывают заметны шумы. Кроме того, у Xiaomi 13 Lite нет оптической стабилизации.

Фронтальная камера у смартфона двойная. Первый модуль имеет 32 МП (это широкоугольный объектив в качестве фронтальной камеры), вспомогательный модуль - 8 МП. Вспышка у устройства тоже двойная.

youtube.com/@nesharu

youtube.com/@nesharu

youtube.com/@nesharu

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