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1 час назад

Нейросеть назвала топ-10 востребованных профессий будущего

Газета.Ruиещё 1

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего. Результаты эксперимента были опубликованы Telegram-каналом NN.

Нейросеть назвала топ-10 востребованных профессий будущего
Фото: Газета.ruГазета.ru

Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предусматривает разработку алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ, обучение и оптимизацию моделей.

Профессия робототехника заняла вторую позицию. Робототехнику предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.

Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).

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