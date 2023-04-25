Создана похожая на человеческий мозг нанопроволочная сеть

Международная группа ученых под руководством специалистов из Сиднейского университета разработала сеть из нитевидных нанокристаллов, которая демонстрирует свойства кратковременной и долговременной памяти подобно человеческому мозгу. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Нитевидные нанокристаллы представляют собой подобие проволоки диаметром порядка нанометра. Сети из нитевидных кристаллов (англ. nanowire networks, NWN) применяются как основа для нейроморфных технологий, которые имитируют работу нейронов и синапсов в мозге. Ключевым свойством является способность к гистерезису, то есть к запоминанию предыдущих состояний, что делает NWN пригодными для создания ячеек памяти. Так проводимость нанокристаллов изменяется в зависимости от электрического тока, протекшего через него ранее, что известно под названием мемристивности.

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Еще одно ключевое свойство нанопроволочных сетей проистекает из того факта, что их получают путем самосборки, в результате чего NWN обладают нелинейной динамикой, заключающейся в том, что изменения каких-либо параметров системы приводят к непропорциональным изменениям поведения этой системы. Это возникает из-за меристивности контактов между кристаллами (эти контакты подобны синапсам в человеческом мозге) и общей структуры сети, которая является очень неоднородной.

За последнее десятилетие появилось много работ, показывающих, что нелинейность делает NWN способными к обучению. В новом исследовании ученые доказали, что к нанопроволочной сети применим метод обучения с учителем, когда данные на выходе сравниваются с желаемым результатом, и степень отклонения используется для регулировки работы сети. Это может считаться аналогом долговременного запоминания.