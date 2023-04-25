Процессоры Intel уязвимы к новому вектору атаки по сторонним каналам

Новый вектор атаки по сторонним каналам затрагивает ряд поколений процессоров Intel. На этот раз конфиденциальные данные могут утечь через регистр флагов EFLAGS и анализ тайминга выполнения инструкций.

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На этот вектор обратили внимание специалисты Цинхуа и Мэрилендского университета в Колледж-Парке. По словам экспертов, их находка отличается от атак по сторонним каналам, которые встречались в прошлом.

Вместо расчёта на систему кеширования, как это делают большинство подобных методов, новый вектор задействует уязвимость в процессе временного выполнения. Эта брешь позволяет извлекать конфиденциальные данные из пространства пользовательской памяти с помощью анализа тайминга.

Новый вектор атаки можно назвать ответвлением печально известной Meltdown, о которой стало известно в январе 2018 года. Напомним, Meltdown использует функцию оптимизации производительности — спекулятивное выполнение.

Технические детали новой атаки специалисты представили в отчёте (PDF), где описали уязвимость смены регистра EFLAGS при временном выполнении. Эта брешь затрагивает тайминг JCC-инструкций (jump on condition code).

Спровоцировать временное выполнение и зашифровать «секреты» через регистр EFLAGS. Замерить время выполнения инструкции JCC для расшифровки данных. Злоумышленник может реализовать атаку в два этапа: