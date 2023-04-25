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Процессоры Intel уязвимы к новому вектору атаки по сторонним каналам

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Новый вектор атаки по сторонним каналам затрагивает ряд поколений процессоров Intel. На этот раз конфиденциальные данные могут утечь через регистр флагов EFLAGS и анализ тайминга выполнения инструкций.

Процессоры Intel уязвимы к новому вектору атаки по сторонним каналам
© Unsplash

На этот вектор обратили внимание специалисты Цинхуа и Мэрилендского университета в Колледж-Парке. По словам экспертов, их находка отличается от атак по сторонним каналам, которые встречались в прошлом.

Вместо расчёта на систему кеширования, как это делают большинство подобных методов, новый вектор задействует уязвимость в процессе временного выполнения. Эта брешь позволяет извлекать конфиденциальные данные из пространства пользовательской памяти с помощью анализа тайминга.

Новый вектор атаки можно назвать ответвлением печально известной Meltdown, о которой стало известно в январе 2018 года. Напомним, Meltdown использует функцию оптимизации производительности — спекулятивное выполнение.

Технические детали новой атаки специалисты представили в отчёте (PDF), где описали уязвимость смены регистра EFLAGS при временном выполнении. Эта брешь затрагивает тайминг JCC-инструкций (jump on condition code).

Злоумышленник может реализовать атаку в два этапа:
  1. Спровоцировать временное выполнение и зашифровать «секреты» через регистр EFLAGS.
  2. Замерить время выполнения инструкции JCC для расшифровки данных.

Тесты исследователей показали, что новый вектор обеспечивает 100-процентную результативность извлечения данных с процессорами Intel i7-6700 и Intel i7-7700. В случае с более новым CPU — Intel i9-10980XE — слить сведения получилось лишь в отдельных случаях. Эксперименты проводились на Ubuntu 22.04 с ядром Linux версии 5.15.0.

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