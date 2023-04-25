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Китай планирует провести на Луну интернет

Это поможет улучшить связь и навигацию для будущих космических полётов, заявил главный конструктор китайской лунной исследовательской программы У Вэйжэнь.

Китай планирует провести на Луну интернет
© Telegram-канал «Китайская панорама»

Сейчас Китай строит группировку спутников вокруг Луны. Ожидается, что эта система обеспечит более точную навигацию и бесперебойную связь при посадке беспилотных зондов и пилотируемых космических аппаратов.

В планах Поднебесной – распространить спутники на более широкую область, а также создать на Луне свою интернет-связь, сообщил учёный.

«Благодаря развертыванию интернет-услуг космонавты смогут смотреть телевидение, а также пользоваться Wi-Fi, так что на Луне они не будут чувствовать себя одинокими», — рассказал У Вэйжэнь.

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