Самый дешевый смартфон Xiaomi Redmi выйдет в ближайшие недели

В канун Нового года компания Xiaomi представила смартфон Redmi 12C. А теперь, по всей видимости, готовится расширение линейки за счёт модели Redmi 12, без буквы «C».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Redmi 12 уже был замечен в базе данных IMEI и на сайте FCC, что говорит о том, что он, скорее всего, будет выпущен на международный рынок, хотя география распространения этой модели пока неизвестна. Также это говорит о потенциальном анонсе в ближайшие несколько недель.

Новинка будет иметь лишь поддержку 4G, а также работать под управлением MIUI 14 с первого дня продаж. Однако пока непонятно, будет ли операционная система основана на Android 12 или 13. Надеемся на последнюю версию, но это не гарантировано.