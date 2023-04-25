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25 минут назад

Никакого 5G и 33-ваттная зарядка: самый дешёвый смартфон Xiaomi Redmi выйдет в ближайшие недели

Ferra.ru

В канун Нового года компания Xiaomi представила смартфон Redmi 12C. А теперь, по всей видимости, готовится расширение линейки за счёт модели Redmi 12, без буквы «C».

Самый дешевый смартфон Xiaomi Redmi выйдет в ближайшие недели
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Redmi 12 уже был замечен в базе данных IMEI и на сайте FCC, что говорит о том, что он, скорее всего, будет выпущен на международный рынок, хотя география распространения этой модели пока неизвестна. Также это говорит о потенциальном анонсе в ближайшие несколько недель.

Новинка будет иметь лишь поддержку 4G, а также работать под управлением MIUI 14 с первого дня продаж. Однако пока непонятно, будет ли операционная система основана на Android 12 или 13. Надеемся на последнюю версию, но это не гарантировано.

Сертификация Redmi 12 раскрыла, что смартфон поставляется с адаптером зарядного устройства на 33 Вт, что, вероятно, означает поддержку быстрой зарядки. Ёмкость аккумулятора должна быть не менее 5000 мАч — в последнее время это стандарт.

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