Великобритания выделит более $120 млн на разработку «суверенного» ИИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр технологий Мишель Донелан объявили о выделении $124,5 млн на создание рабочей группы по основным моделям ИИ.

© Ferra.ru

Цель группы — разработка искусственного интеллекта, который сделает страну глобально конкурентоспособной, а также сотрудничество с промышленностью для повышения безопасности и надёжности таких систем.

Команда будет напрямую отчитываться перед премьер-министром и министром технологий и получит председателя уже летом 2023 года. Финансирование выделено из бюджета Великобритании, который также предусматривает около $1,1 млрд на разработку суперкомпьютера и специализированные исследования в области ИИ.

Отметим, что власти страны не скрывают своих амбиций: Великобритания хочет иметь «суверенные» ИИ-технологии, которые стимулировали бы экономику и избегали этических и технических проблем.