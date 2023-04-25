$81.27-0.2189.46+0.11

Великобритания выделит более $120 млн на разработку «суверенного» ИИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр технологий Мишель Донелан объявили о выделении $124,5 млн на создание рабочей группы по основным моделям ИИ.

Великобритания выделит более $120 млн на разработку «суверенного» ИИ
© Ferra.ru

Цель группы — разработка искусственного интеллекта, который сделает страну глобально конкурентоспособной, а также сотрудничество с промышленностью для повышения безопасности и надёжности таких систем.

Команда будет напрямую отчитываться перед премьер-министром и министром технологий и получит председателя уже летом 2023 года. Финансирование выделено из бюджета Великобритании, который также предусматривает около $1,1 млрд на разработку суперкомпьютера и специализированные исследования в области ИИ.

Отметим, что власти страны не скрывают своих амбиций: Великобритания хочет иметь «суверенные» ИИ-технологии, которые стимулировали бы экономику и избегали этических и технических проблем.

При этом Великобритания уже в какой-то степени имеет значительное присутствие в сфере ИИ. Например, команда Google DeepMind, в основном базирующаяся в Лондоне, занимается передовыми исследованиями в области ИИ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий