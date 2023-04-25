Внутри Марса обнаружено жидкое металлическое ядро

«В 1906 году ученые впервые обнаружили ядро Земли, наблюдая за тем, как сейсмические волны от землетрясений изменяются, проходя через него, — заявил Ведран Лекич, один из авторов новой работы. — Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах к Марсу. С помощью InSight мы, наконец, узнали, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но в то же время отличным от Земли».