Рядом с парижским вокзалом обнаружен древний некрополь

Всего в нескольких метрах от оживленного железнодорожного вокзала в самом центре Парижа ученые обнаружили 50 могил в древнем некрополе. Эта находка дает редкое представление о жизни в предшественнице французской столицы Лютеции почти 2 тысячи лет назад, сообщает Phys.Org.

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В галло-римском городе Лютеция существовал крупный некрополь «Сен-Жак». В 1800-х годах часть могил была раскопана, но из них извлекались только ценные предметы. Затем некрополь был засыпан землей и заброшен. Несмотря на то, что многочисленные дорожные работы и строительство станции Порт-Ройал на историческом Левом берегу продолжались многие годы, никто прежде не находил там никаких следов погребенного некрополя. Но однажды городское руководство решило построить новый выход на железнодорожную станцию. Однако в исторических городах перед подобными работами на место всегда сперва отправляют археологов, чтобы случайно не повредить памятники прошлого. Когда ученые приступили к раскопкам на месте будущего выхода, они нашли ранее неизвестный участок некрополя Сан-Жак.

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В ходе раскопок историки нашли 50 могил, в каждой из которых был захоронен скелет. В частности, археологи обнаружили скелет с монетой во рту — это позволило им датировать захоронение II веком нашей эры. В то время иногда клали в гроб или в рот умершему монету, называемую оболом Харона. В греческой и римской мифологии Харон встречал умерших и перевозил их на своей лодке через реку Стикс в царство мертвых, и монета считалась платой за переправу.

Археологи полагают, что найденные останки мужчин, женщин и детей принадлежали паризиям — галльскому народу, который жил в Лютеции во времена Римской империи. Скелеты были похоронены в деревянных гробах, которые можно было определить только по гвоздям. В более чем половине могил ученые нашли предметы погребальной церемонии, такие как керамические кувшины и кубки. Археологи также смогли идентифицировать обувь по небольшим гвоздикам, расположенным в подошвах. Ученые заявили, что обувь либо надевали на ноги умершим, либо клали ее рядом с ними в качестве подношения. Кроме того, археологи нашли украшения, заколки для волос, пояса и другие предметы. Позже они обнаружили яму, в которой лежали кости свиньи и других животных, которых приносили в жертву богам.