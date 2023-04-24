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Apple стала лидером рынка подержанных смартфонов

За 2022 год продажи восстановленных iPhone во всем мире выросли на 16%, что позволило Apple стать самым популярным брендом на рынке подержанных смартфонов. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на отчет аналитической компании Counterpoint Research.

Apple стала лидером рынка подержанных смартфонов
© minhhieuunguyen23/behance.net

Рынок поддержанных устройств включает в себя как БУ-смартфоны, так и восстановленные. Благодаря росту популярности именно восстановленных iPhone компании из Купертино по итогам прошлого года удалось занять 49% ниши.

«Apple является самым быстрорастущим брендом в секторе бывших в употреблении и восстановленных товаров в мире», – утверждает Counterpoint Research.

При этом у некоторых других брендов в 2022 году спрос на подержанные и восстановленные смартфоны, наоборот, упал. Например, доля Samsung упала с 28% до 26%, а доля Huawei — с 4% до 2%. Показатели Oppo и Vivo при этом не изменились.

Аналитики отметили, что с 2020 года вторичный рынок смартфонов только растет. В 2023 году, по их данным, тенденция сохранится. Трендом текущего сезона, считают в Counterpoint Research, станут флагманы c поддержкой 5G.

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