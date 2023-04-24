Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что Анды стали столь огромными из-за особых моментов в тектонике плит. Об этом сообщает ScienceAlert.

Издание подчеркивает, что Анды «очень и очень большие по любым меркам». Протянувшись примерно на 8 900 километров через Южную Америку, они достигают до семи километров в высоту и до 700 километров в ширину.

Тектоника плит - движение больших плит земной коры по планете - может создавать горные хребты, когда более медленные участки подталкиваются вверх более быстро движущимися областями.

Хотя в теории эта концепция проста, отслеживание скорости тектонических движений во временных масштабах короче 10-15 миллионов лет является сложной задачей для геологов, отмечает ScienceAlert.

Ученые из Копенгагенского университета использовали недавно разработанный метод, чтобы более подробно изучить движение Южно-Американской плиты, сформировавшей Анды. Они определили 13-процентное замедление движения в некоторых частях плиты примерно от десяти до 14 миллионов лет назад и 20-процентное замедление от пяти до девяти миллионов лет назад - «и этого оказалось достаточно, чтобы объяснить некоторые особенности, которые наблюдаются сегодня».

«В периоды до двух замедлений литосферная плита Наска врезалась в горы и сжимала их, заставляя их расти выше», - рассказала геолог Валентина Эспиноза.

Чтобы определить скорость движения Южно-Американской плиты, геологи использовали данные об относительном движении плит (RPM) с высоким разрешением для оценки абсолютного движения плит (APM).

Также ученые рассмотрели вопрос о том, почему собственно произошли два значительных замедления. Одно из объяснений заключается в том, что конвекционные потоки (явление перемещения теплоты) в мантии изменились, перемещая материалы различной плотности. Также возможно, что причиной стало явление, называемое расслоением - когда значительные части плиты погружаются ниже в мантию. Оба события имели бы побочные эффекты, влияющие на скорость движения плиты.