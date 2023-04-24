Ученые разгадали загадку огромности Анд
Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что Анды стали столь огромными из-за особых моментов в тектонике плит. Об этом сообщает ScienceAlert.
Издание подчеркивает, что Анды «очень и очень большие по любым меркам». Протянувшись примерно на 8 900 километров через Южную Америку, они достигают до семи километров в высоту и до 700 километров в ширину.
Тектоника плит - движение больших плит земной коры по планете - может создавать горные хребты, когда более медленные участки подталкиваются вверх более быстро движущимися областями.
Хотя в теории эта концепция проста, отслеживание скорости тектонических движений во временных масштабах короче 10-15 миллионов лет является сложной задачей для геологов, отмечает ScienceAlert.
Ученые из Копенгагенского университета использовали недавно разработанный метод, чтобы более подробно изучить движение Южно-Американской плиты, сформировавшей Анды. Они определили 13-процентное замедление движения в некоторых частях плиты примерно от десяти до 14 миллионов лет назад и 20-процентное замедление от пяти до девяти миллионов лет назад - «и этого оказалось достаточно, чтобы объяснить некоторые особенности, которые наблюдаются сегодня».
«В периоды до двух замедлений литосферная плита Наска врезалась в горы и сжимала их, заставляя их расти выше», - рассказала геолог Валентина Эспиноза.
Чтобы определить скорость движения Южно-Американской плиты, геологи использовали данные об относительном движении плит (RPM) с высоким разрешением для оценки абсолютного движения плит (APM).
Также ученые рассмотрели вопрос о том, почему собственно произошли два значительных замедления. Одно из объяснений заключается в том, что конвекционные потоки (явление перемещения теплоты) в мантии изменились, перемещая материалы различной плотности. Также возможно, что причиной стало явление, называемое расслоением - когда значительные части плиты погружаются ниже в мантию. Оба события имели бы побочные эффекты, влияющие на скорость движения плиты.
Ранее специалисты из NASA и Британской антарктической службой при помощи спутниковой информации создали карту ландшафта Антарктиды без слоя льда. По их данным, если Антарктида однажды полностью лишится льда, на месте ледового щита можно будет увидеть неровную местность, покрытую горными хребтами, долинами, котловинами и глубокими ущельями.