Ученые объяснили, почему невозможно разучиться ездить на велосипеде

Считается, что если однажды научишься ездить на велосипеде, то уже никогда не сможешь разучиться. Нейробиологи объяснили, почему этот навык остается с человеком на всю жизнь. Об этом пишет Science Focus.

Езда на велосипеде является навыком, который, если ему однажды научиться, никогда не забудется. Неврологи называют его «процедурной памятью», более известной как «мышечная память». Это тип бессознательной долговременной памяти, когда человек может что-то вспомнить, не задумываясь.

Как уточняют нейробиологи, есть множество навыков, таких как вождение автомобиля или завязывание шнурков, которые настолько укоренились в сознании человека, что ему почти не приходится о них думать. К ним относится и умение ездить на велосипеде.