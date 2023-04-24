$81.27-0.2189.46+0.11
39 минут назад

Представлен ASUS Zenbook S 13 OLED – ноутбук массой 1 кг и толщиной 1 см

MobiDevices

ASUS анонсировала самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном. Так толщина лэптопа составляет всего около 1 см, а вес – всего 1 кг.

Представлен ASUS Zenbook S 13 OLED толщиной 1 см
Фото: mobidevices.commobidevices.com

Особенности

Zenbook S 13 OLED (UX5304) оснащен 13,3-дюймовым OLED-дисплеем Lumina с разрешением 2,8K (2880×1880 пикселей), сертифицированным Dolby Vision и VESA DisplayHDR True Black 500. Пиковая яркость экрана ноутбука достигает 550 нит. Кроме того, дисплей поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

mobidevices.com

Производительность компьютера обеспечивает процессор Intel Core i7-1355U, а также 32 ГБ оперативной памяти LPDD5 и твердотельный накопитель PCIe Gen4 ёмкостью до 1 ТБ. Среди других особенностей следует отметить графику Intel Iris Xe, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, камеру Full HD с функцией Windows Hello а также аккумулятор ёмкостью 63 Втч. Как утверждает производитель от 0 до 70% ноутбук зарядится за 49 минут. Увеличенная сенсорная панель ErgoSense имеет размеры 129 мм x 81 мм и способна раскрываться на 180°.

mobidevices.com

Из портов имеются два порта USB Type C, порт USB 3.2 Gen 2 Type A, HDMI 2.1 (TMDS) и один комбинированный аудио-разъём 3,5 мм. Двойные встроенные динамики сертифицированы Harman Kardon и поддерживают технологию пространственного звука Dolby Atmos, а дополняет их интеллектуальный усилитель. Размеры: 296,2 мм x 216,3 мм x 10,9 мм. Компьютер поставляется с предустановленной Windows 11.

Доступность, цвета, цена

ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) уже доступен для заказа в интернет-магазине ASUS по цене $1400. На выбор предоставляется два цвета: серый и синий. ASUS предлагает годовую гарантию на ноутбук, и заменит OLED-экран, если в течение гарантийного периода возникнут проблемы с выгоранием.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий