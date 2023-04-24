Представлен ASUS Zenbook S 13 OLED толщиной 1 см

ASUS анонсировала самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном. Так толщина лэптопа составляет всего около 1 см, а вес – всего 1 кг.

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Особенности

Zenbook S 13 OLED (UX5304) оснащен 13,3-дюймовым OLED-дисплеем Lumina с разрешением 2,8K (2880×1880 пикселей), сертифицированным Dolby Vision и VESA DisplayHDR True Black 500. Пиковая яркость экрана ноутбука достигает 550 нит. Кроме того, дисплей поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

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Производительность компьютера обеспечивает процессор Intel Core i7-1355U, а также 32 ГБ оперативной памяти LPDD5 и твердотельный накопитель PCIe Gen4 ёмкостью до 1 ТБ. Среди других особенностей следует отметить графику Intel Iris Xe, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, камеру Full HD с функцией Windows Hello а также аккумулятор ёмкостью 63 Втч. Как утверждает производитель от 0 до 70% ноутбук зарядится за 49 минут. Увеличенная сенсорная панель ErgoSense имеет размеры 129 мм x 81 мм и способна раскрываться на 180°.

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Из портов имеются два порта USB Type C, порт USB 3.2 Gen 2 Type A, HDMI 2.1 (TMDS) и один комбинированный аудио-разъём 3,5 мм. Двойные встроенные динамики сертифицированы Harman Kardon и поддерживают технологию пространственного звука Dolby Atmos, а дополняет их интеллектуальный усилитель. Размеры: 296,2 мм x 216,3 мм x 10,9 мм. Компьютер поставляется с предустановленной Windows 11.

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