Новая технология Samsung для аккумуляторов может изменить размер смартфона

Samsung работает над новой технологией производства аккумуляторов, которая будет иметь емкость, аналогичную современным смартфонам, но может уменьшить размер телефона. Как сообщает The Elec со ссылкой на источники, компания начала сотрудничество с двумя китайскими компаниями в этой сфере.

Технология штабелирования позволяет плотно разместить анод, катод и другие элементы батареи, сделав ее более компактной, повысив при этом плотность хранения энергии. Для этого используется специальный метод намотки, при котором материалы скручиваются в рулоны «желе», затем помещаясь в банки.

Отмечается, что южнокорейский производитель уже использует эту технологию для производства аккумуляторов для электромобилей. Сейчас же организация хочет внедрить ее в батареи для смартфонов и других устройств.