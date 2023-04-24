Инженеры создали «умную» ткань, чувствительную к температуре

Ученые создали «умный» материал, который реагирует как на тепло, так и на электричество. Об этом сообщает Университет Ватерлоо.

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Недорогая ткань, изготовленная из полимерных нанокомпозитных волокон из переработанного пластика, может менять свой цвет и форму под воздействием внешней среды. Ее создают с помощью особого ткацкого станка, который позволяет сочетать полимерные композиты и нити из нержавеющей стали. Ткань работает от низкого напряжения в 5 вольт, что не только делает ее безопасной для носки, но и делает ее более эффективной, а управляющие устройства — компактнее.